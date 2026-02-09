1989-2009 Sigorta girişi olanlara kilit açıldı: EYT sonrası Kadın - Erkek için erken emeklilik altın tepside sunulacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mevzuatında yer alan özel düzenlemeler, 1989 ile 2009 yılları arasında sigortalı olan çalışanlara erken emeklilik kapısını aralıyor. Prim gün sayısını tamamlayanlar, askerlik veya doğum borçlanmasından yararlananlar ile engellilik durumu bulunan sigortalılar, yaş şartını beklemeden emeklilik hakkı elde edebiliyor.
1989–2009 arası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan için erken emeklilik seçenekleri yeniden gündeme geldi. SGK’nın tanıdığı haklar kapsamında prim eksiğini tamamlayan, borçlanma yoluyla sigorta süresini geri çeken ya da sağlık raporu bulunanlar, standart emeklilik yaşından daha erken emekli olabiliyor.
SGK düzenlemesine göre, prim gününü dolduran ancak yaş şartını bekleyen çalışanlar için çeşitli seçenekler bulunuyor. Bu kapsamda:
*Kadın çalışanlar doğum borçlanması ile eksik primlerini tamamlayabiliyor.
*Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, emeklilik yaşını yıllar öne çekebiliyor.
*Prim açığını kapatanlar, normal emeklilik yaşını beklemeden maaş bağlatabiliyor.
Malulen emeklilik
*Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik büyük bir fırsat.
*En az %60 iş gücü kaybı olan ve 1800 prim günü bulunan kişiler, yaş şartına bakılmadan emekli olabiliyor.
*Başkasının bakımına muhtaç olanlar, sadece 1800 gün prim ile emeklilik hakkı elde edebiliyor.
%40 ve üzeri engelli raporu olan çalışanlar için süreç kolaylaştırıldı. Bu kişiler, 3600 prim günü ile emekli olabiliyor.
Soru: En erken kaç yaşında emekli olabilirim?
Cevap: Sigorta başlangıç tarihi, cinsiyet, prim gün sayısı ve mesleki yıpranma payına göre değişir. Kısmi emeklilik veya yıpranma payı olan çalışanlar, yasal yaş haddinden birkaç yıl daha erken emekli olabiliyor.
Soru: Doğum borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi?
Cevap: Doğum borçlanması öncelikli olarak eksik prim günlerini tamamlar. Bazı özel durumlarda sigorta başlangıcını geriye çekerek yaş avantajı sağlayabilir.