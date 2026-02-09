TOKİ Kütahya kura sonuçları: 500 bin konut Kütahya TOKİ kazananlar tam isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde Kütahya konutları kurası çekildi. 3 bin 592 konut için noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı olarak takip edilmekte. TOKİ sosyal konutları 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 daire olarak inşa edilecek. İşte 2026 TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya projeleri için hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya’da yapımı planlanan 3 bin 592 konut için kura çekimi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Kütahya kura sonuçları 500 bin konut Kütahya TOKİ kazananlar isim listesi.
Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edebilmekte. Kütahya TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
500 BİN SOSYAL KONUT KÜTAHYA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞİ - CANLI İZLE