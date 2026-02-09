TOKİ Kütahya kura sonuçları: 500 bin konut Kütahya TOKİ kazananlar tam isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde Kütahya konutları kurası çekildi. 3 bin 592 konut için noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı olarak takip edilmekte. TOKİ sosyal konutları 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 daire olarak inşa edilecek. İşte 2026 TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /112 TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya projeleri için hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya’da yapımı planlanan 3 bin 592 konut için kura çekimi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Kütahya kura sonuçları 500 bin konut Kütahya TOKİ kazananlar isim listesi.

2 /112

3 /112

4 /112

5 /112

6 /112

7 /112

8 /112

9 /112

10 /112

11 /112

12 /112

13 /112

14 /112

15 /112

16 /112

17 /112

18 /112

19 /112

20 /112

21 /112

22 /112

23 /112

24 /112

25 /112

26 /112

27 /112

28 /112

29 /112

30 /112

31 /112

32 /112

33 /112

34 /112

35 /112

36 /112

37 /112

38 /112

39 /112

40 /112

41 /112

42 /112

43 /112

44 /112

45 /112

46 /112

47 /112

48 /112

49 /112

50 /112

51 /112

52 /112

53 /112

54 /112

55 /112

56 /112

57 /112

58 /112

59 /112

60 /112

61 /112

62 /112

63 /112

64 /112

65 /112

66 /112

67 /112

68 /112

69 /112

70 /112

71 /112

72 /112

73 /112

74 /112

75 /112

76 /112

77 /112

78 /112

79 /112

80 /112

81 /112

82 /112

83 /112

84 /112

85 /112

86 /112

87 /112

88 /112

89 /112

90 /112

91 /112

92 /112

93 /112

94 /112

95 /112

96 /112

97 /112

98 /112

99 /112

100 /112

101 /112

102 /112

103 /112

104 /112

105 /112

106 /112

107 /112

108 /112

109 /112

110 /112

111 /112