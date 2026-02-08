TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı’da bin 753 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre Çankırı TOKİ kurası 11 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek. Çankırı TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu. İşte TOKİ Çankırı kurasına girecekler listesi.
