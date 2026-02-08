Yeni Şafak
Çankırı TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

15:048/02/2026, Pazar
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı’da bin 753 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre Çankırı TOKİ kurası 11 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek. Çankırı TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu. İşte TOKİ Çankırı kurasına girecekler listesi.

500 bin sosyal konut projesinde Çankırı TOKİ kurası 11 Şubat’ta Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı. İşte Çankırı TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri.

500 bin sosyal konut projesinde Çankırı TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

TOKİ Çankırı kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

