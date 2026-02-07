TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ 2026 YOUTUBE CANLI: 1.805 konut Yalova TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman?

Yalova’da TOKİ kura heyecanı bugün zirveye çıkıyor. 1.805 konut için gerçekleştirilecek canlı çekilişle birlikte hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş, asil ve yedek isim listesinin ne zaman yayımlanacağını ve sonuçların hangi ekrandan sorgulanacağını araştırıyor. Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanırken, sonuçlar ise kura sonrası erişime açılacak. Peki TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir? İşte detaylar…

1 /5 TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Yalova’da inşa edilecek 1.805 konut için kura günü geldi. 7 Şubat’ta yapılacak canlı çekilişle birlikte hak sahipleri netleşecek. Başvuru sahipleri, asil ve yedek listeyi öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, resmi YouTube yayınıyla anbean takip edilebilecek. İşte TOKİ Yalova kura sonuçlarına ilişkin merak edilenler…

2 /5 TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Yalova'daki konut kura çekilişi, Şubat Salı günü saat 11.00'de gerçekleştiriliyor. Çekiliş, Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

3 /5 TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR? Yalova'daki yapılacak kura çekimi kapsamında 1805 konutun kura çekimi kamuoyuna açık şekilde canlı olarak izlenebilecek. TOKİ YALOVA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 YALOVA TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Kura çekimi tamamlandığında asıl ve yedek isim listeleri resmi sistemlere aktarılacaktır. Sonucunuzu şu yollarla öğrenebilirsiniz: e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kayseri ilini seçerek tüm listeyi PDF olarak görüntüleyebilirsiniz. TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ