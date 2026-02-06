BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 BİLSEM takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezleri için yürütülen öğrenci tanılama sürecinde kritik aşamaya girildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre ön değerlendirme uygulamaları şubat ayında tamamlanacak, bireysel değerlendirmeye girecek öğrenciler ise kısa süre sonra ilan edilecek. Veliler ve öğrenciler, sonuç ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor.
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için sürdürülen öğrenci seçme süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencileri kapsıyor. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilen öğrenciler, tablet üzerinden yapılan ön değerlendirme uygulamalarına katılıyor. Bu aşama, öğrencilerin bireysel değerlendirmeye geçip geçemeyeceğini belirleyen temel basamak olarak öne çıkıyor.
Ön değerlendirme süreci hangi tarihte bitecek?
BİLSEM 2026 takvimi kapsamında ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025’te başladı. Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen bu süreç, 20 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Uygulamaların tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ön değerlendirme sonuçlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 27 Şubat 2026 tarihinde duyurulacak. Sonuçlar, e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak ve veliler bu platformdan bilgilendirilecek.
Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
Bireysel değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde yayımlanacak. Ardından bireysel değerlendirme sınavları 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman ilan edilecek?
Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.