BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 BİLSEM takvimi

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için sürdürülen öğrenci seçme süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencileri kapsıyor. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilen öğrenciler, tablet üzerinden yapılan ön değerlendirme uygulamalarına katılıyor. Bu aşama, öğrencilerin bireysel değerlendirmeye geçip geçemeyeceğini belirleyen temel basamak olarak öne çıkıyor.