DGS sınav tarihi 2026! ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. DGS sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri ve sınav günü yeniden gündeme geldi. ÖSYM tarafından organize edilen Dikey Geçiş Sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, sınav ücretinin ne kadar olduğu ve sonuçların ne zaman açıklanacağı adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte DGS’ye ilişkin tüm detaylar…