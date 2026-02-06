DGS sınav tarihi 2026! ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başlarken, binlerce aday gözünü ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine çevirdi. Ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için büyük önem taşıyan DGS’ye ilişkin başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç takvimi araştırma konusu oldu. Adaylar bir yandan hazırlık sürecini sürdürürken, diğer yandan başvuruların ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte DGS 2026 sürecine dair merak edilen ayrıntılar…
İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. DGS sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri ve sınav günü yeniden gündeme geldi. ÖSYM tarafından organize edilen Dikey Geçiş Sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, sınav ücretinin ne kadar olduğu ve sonuçların ne zaman açıklanacağı adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte DGS’ye ilişkin tüm detaylar…
DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2026?
Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvurular 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.
DGS 2026 NE ZAMAN?
Sınav, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.