TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman hangi gün yapılacak? Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekiliş listesi açıklandı

TOKİ Osmaniye kura çekiliş tarihi, başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları sonrası Osmaniye’de yapılacak 2 bin 990 sosyal konut için kura takvimi yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. TOKİ Osmaniye kura çekimi için geri sayım devam ederken, başvuru yapan binlerce kişi kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve kuraya katılacaklar listesi merak ediyor. Yapılacak kura çekilişi ile birlikte Osmaniye’de sosyal konutların hak sahipleri belli olacak ve sonuçlar resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. İşte Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekiliş tarihi ve listesi.

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta çekilişi yapılacak illerin kura takvimi netleşti. Osmaniye kura çekimi, TOKİ Osmaniye kura çekilişi ve Osmaniye TOKİ kura çekiliş tarihi ile ilgili tüm detaylar bu kapsamda açıklanmış olup, söz konusu tarihte noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belli olacaktır. Bu süreç, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Osmaniye'de planlanan konutlar için başvuran vatandaşlara önemli bir gelişme sunmaktadır.

TOKİ OSMANİYE 2 BİN 990 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Osmaniye kura çekim tarihi duyuruldu. TOKİ takvimine göre, Osmaniye'de kuralar 27 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek. Kura çekimleri noter huzurunda ve TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.





OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI? 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.



TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? TOKİ Osmaniye kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE'DE TOKİ KONUTLARI NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK? TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Osmaniye'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle: OSMANİYE MERKEZ 1300 BAHÇE 120 DÜZİÇİ 500 HASANBEYLİ 220 KADİRLİ 700 SUMBAS 50 TOPRAKKALE 100