Jandarma 3 bin 635 personel alımı 2026: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları subay ve astsubay başvurularında son gün ne zaman? İşte şartlar ve tarihler

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan 2026 personel alımı ilanı, binlerce adayın gündeminde. Toplam 3 bin 635 subay ve astsubay alımı kapsamında başvuruların PTS/PTM üzerinden e-Devlet ile yapılacağı açıklanırken, son tarihe ilişkin kritik uyarı da geldi. Peki muvazzaf astsubay ve sözleşmeli subay/astsubay alımında başvurular hangi gün bitiyor, saat kaçta kapanıyor? KPSS puanı, yaş şartı ve mezuniyet kriterleri nelerdir? İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik başvurularına dair adım adım şartlar ve resmi takvim…
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın muvazzaf astsubay ile sözleşmeli subay ve astsubay alımı için başlattığı süreçte takvim netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre toplam 3 bin 635 personel istihdam edilecek. Alım kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay alınacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 3 bin 635 subay ve astsubay istihdam edilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.
Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.
Son başvuru tarihi açıklandı
Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi X hesabı (@jandarma), 4 Şubat 2026 tarihli paylaşımında adayları uyardı.
Duyuruda, Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay temini için son başvuru gününün 9 Şubat 2026 olduğu belirtildi.
Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 9 Şubat 2026 saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Adayların işlemlerini yalnızca Personel Temin Sistemi (PTM/PTS) üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla yapması gerekiyor. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru yapacak adayların, süreçte mağduriyet yaşamamak için ilan edilen kılavuzu tam olarak incelemesi isteniyor. Sisteme giriş; e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler başvurabilecek? Şartlar neler?
Başvuru koşullarında temel kriterler; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili lisans/ön lisans bölümlerinden mezun olmak (veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda bulunmak) şeklinde sıralanıyor. Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi şartı aranıyor.
KPSS şartı da ilan kapsamında yer alıyor. Buna göre; lisans mezunları için 2024–2025 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan isteniyor. Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarında ise bu puanların en az %80’i yeterli olacak.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yaş koşulu ise 1 Ocak 2026 itibarıyla belirleniyor. Buna göre adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Lisansüstü eğitimini tamamlayanlar için yaş sınırı 32 olarak uygulanacak. Bunun yanında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, sağlık şartlarını taşımak ve ilgili adli/idarî kriterleri karşılamak şartlar arasında bulunuyor.