Milyonlarca kullanıcısı bulunan yapay zeka platformu ChatGPT üzerinde küresel çapta bir erişim problemi gözlemleniyor. OpenAI sunucularında yaşanan küresel kesinti sonrası 'ChatGPT çöktü mü?' sorusu Google'da trend oldu. Dünyanın en çok tercih edilen yapay zeka platformu ChatGPT'de akşam saatlerinde büyük bir teknik aksaklık yaşanıyor. Sisteme giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 'Internal Server Error' (Dahili sunucu hatası) uyarısıyla karşılaşırken, gözler OpenAI'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, erişim sorunu ne zaman düzelecek ve sistem neden hata veriyor? İşte kesintinin detayları ve son durum.

Türkiye'de özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan teknik aksaklıklar sebebiyle kullanıcılar sisteme giriş yapmakta ve komutlarına yanıt almakta güçlük çekiyor. OpenAI kanadından resmi bir açıklama beklenirken, kesintinin yoğun sunucu yüklenmesi nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor.

Open AI ChatGPT'de erişim sorunu yaşanıyor Dünya genelinde dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, en yaygın kullanılan yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT, teknik bir krizle karşı karşıya kaldı. 4 Şubat 2026 tarihinde kullanıcıların bildirdiği verilere göre, platforma giriş yapmaya çalışanlar çeşitli hata kodlarıyla karşılaşıyor. Özellikle mesaj gönderme ve veri alma süreçlerinde yaşanan bu tıkanıklık, Türkiye dahil pek çok ülkede iş akışlarını etkilemiş durumda.

Sunucu kapasiteleri talebi karşılamakta zorlanıyor Yaşanan bu teknik darboğazın temelinde, dünya genelinde kontrolsüz şekilde artan kullanıcı talebinin ve eş zamanlı iletilen veri yoğunluğunun yattığı öngörülüyor. Sunucu altyapılarının bu denli yüksek bir yükü kaldıramaması sonucunda sistemin kendini korumaya aldığı veya yer yer tamamen devre dışı kaldığı belirtiliyor.

OpenAI ChatGPT ne zaman düzelecek? Son durum nedir? Platformun geliştiricisi olan OpenAI şirketinin, rapor edilen aksaklıklar üzerine acil müdahale ekibini devreye soktuğu öğrenildi. Geçmiş dönemlerdeki benzer senaryolar incelendiğinde, bu tür güncellemeler veya kapasite aşımları sonrası sistemin kademeli olarak normale döndüğü biliniyor. Yetkililer, veri kaybı yaşanmaması ve erişimin yeniden tam kapasiteyle sağlanması adına çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade ediyor.



Anlık hata raporlarında önemli yükseliş Çevrimiçi hizmetlerdeki anlık kesintilerin paylaşıldığı Downdetector verilerinde de, Open AI üzerinde sorunların kaydedildiği görüldü. Özellikle akşam saatlerinde hata raporları üst düzeye çıktı.


