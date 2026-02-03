EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2026 GÜNCELLEMESİ: SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

TEB emekli promosyonu (21 bin TL’ye kadar)

TEB, maaşını bankaya taşıyıp 36 ay süreyle taahhüt veren emeklilere toplam 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Bu tutar, 12.000 TL’ye kadar ana promosyon ile 9.000 TL ek promosyonun birleşmesinden oluşuyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu (12 bin TL’ye kadar)

Kamu bankası Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. En yüksek promosyon; 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL olarak uygulanıyor. Başvurular şube, internet/mobil bankacılık, ATM ve SMS kanalıyla alınabiliyor.