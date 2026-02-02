Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle sosyal konutlar inşa ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da her hafta kurası çekilecek illerin listesini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürecin bir sonraki aşaması olan TOKİ peşinat ödemesine ilişkin detayları mercek altına aldı. Hak sahipleri, peşinatın hangi tarihler arasında yatırılacağı, ödemenin nasıl yapılacağı ve hangi bankalar üzerinden gerçekleştirileceği gibi konulara yanıt ararken, TOKİ’nin duyuracağı ödeme takvimi ve resmi bilgilendirmeler yakından takip ediliyor.