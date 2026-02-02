TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise her hafta kurası çekilecek illerin listesini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürecin bir sonraki adımı olan TOKİ peşinat ödemesinin nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle sosyal konutlar inşa ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da her hafta kurası çekilecek illerin listesini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürecin bir sonraki aşaması olan TOKİ peşinat ödemesine ilişkin detayları mercek altına aldı. Hak sahipleri, peşinatın hangi tarihler arasında yatırılacağı, ödemenin nasıl yapılacağı ve hangi bankalar üzerinden gerçekleştirileceği gibi konulara yanıt ararken, TOKİ’nin duyuracağı ödeme takvimi ve resmi bilgilendirmeler yakından takip ediliyor.
TOKİ peşinat ödemesi nasıl yapılacak?
Sosyal konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir. Hak sahibi vatandaşa TOKİ tarafından gelen mesajda proje numarası yazmakta. İlgili bankaya gidip SMS ile gelen o numara üzerinden ön ödeme bedeli yatırılması gerekiyor.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.
TOKİ taksit artışları nasıl hesaplanıyor?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
TOKİ’den konut alanlar konutu devredebilir mi?
Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.