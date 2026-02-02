Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ peşinat ödemesi nasıl yapılacak?

TOKİ peşinat ödemesi nasıl yapılacak?

11:142/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise her hafta kurası çekilecek illerin listesini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürecin bir sonraki adımı olan TOKİ peşinat ödemesinin nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle sosyal konutlar inşa ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da her hafta kurası çekilecek illerin listesini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürecin bir sonraki aşaması olan TOKİ peşinat ödemesine ilişkin detayları mercek altına aldı. Hak sahipleri, peşinatın hangi tarihler arasında yatırılacağı, ödemenin nasıl yapılacağı ve hangi bankalar üzerinden gerçekleştirileceği gibi konulara yanıt ararken, TOKİ’nin duyuracağı ödeme takvimi ve resmi bilgilendirmeler yakından takip ediliyor.

TOKİ peşinat ödemesi nasıl yapılacak?

Sosyal konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir. Hak sahibi vatandaşa TOKİ tarafından gelen mesajda proje numarası yazmakta. İlgili bankaya gidip SMS ile gelen o numara üzerinden ön ödeme bedeli yatırılması gerekiyor.

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

TOKİ taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

TOKİ’den konut alanlar konutu devredebilir mi?

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.

#TOKİ
#TOKİ peşinat ödemesi
#500 bin sosyal konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili iftar vakti saat kaçta? 2 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri