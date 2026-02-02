En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif Meclis'ten geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının ödeneceğin tarihe ilişkin bilgileri paylaştı. En düşüklü emekli aylığı farkı 3 bin 119 lira olarak hesaplara geçecek. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18,4 zamla 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre SGK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri.

1 /7 Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşında zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu. 2026 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artış yaşadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18,4 zamla 16.881 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Artışa ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı eski tutar olan 16.881 TL üzerinden yatırıldığından ek ödeme yapılacak.

2 /7 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödeme tarihi belli oldu. En düşüklü emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark ödemesi 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapmış olduğu açıklama şöyle:

3 /7 "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

4 /7

5 /7 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

6 /7 BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,