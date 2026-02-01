Yeni Şafak
Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir? İşte Milyoner'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı

23:071/02/2026, Pazar
Milyoner
Milyoner

Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde 500 bin TL'lik soru açıldı. İşte bu sorunun doğru yanıtı.

SORU: Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?

CEVAP:
C: Paramaribo

A: Kahire

B: Dakar

C: Paramaribo

D: Cezayir

Paramaribo, Surinam'ın başkentidir.

Atlas Okyanusu'ndan 15 km içeride ve Surinam Nehri kıyısında yer alan şehrin nüfusu 2012 yılındaki nüfus sayımına göre 240.924'tür.

Hollanda sömürge yönetimi döneminden kalma tipik mimari ve kanallar korunmuş durumdadır. Bu nedenle şehrin tarihi merkezi 2002 yılından bu yana "Avrupa etkisiyle yerel elementleri birleştirdiği" için UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Önemli binalar arasında Fort Zeelandia isimli 16. yüzyıldan kalma müstahkem yapı ve ahşap Sint Petrus ve Paulus Katedrali yer alır.

