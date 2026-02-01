Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi, 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek gece öncesinde oruç tutacak olanlar sabah ezanı saati ve imsak vakitleri için sorgulama yapıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana ve Konya namaz vakitleri başta olmak üzere il il imsak saati, sabah namazı vakti ve ezan saatleri merak edilirken, Berat Gecesi’nde tutulacak oruç için doğru vakitte niyet etmek isteyenler güncel imsak ve ezan saatlerini takip ediyor. İşte 2 Şubat Pazartesi imsak saati il il namaz vakitleri.

2 /10 İstanbul imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi İstanbul imsak vakti: 06:40

3 /10 Ankara imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi Ankara imsak vakti: 06:24

4 /10 İzmir imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi İzmir imsak vakti: 06:46

5 /10 Antalya imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi Antalya imsak vakti: 06:30

6 /10 Adana imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi Adana imsak vakti: 06:12

7 /10 Bursa imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi Bursa imsak vakti: 06:39

8 /10 Konya imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi Konya imsak vakti: 06:24

9 /10 Diyarbakır imsak vakti, sabah ezanı saati 2 Şubat 2026 Pazartesi Diyarbakır imsak vakti: 05:53