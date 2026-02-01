Yeni Şafak
Müftü atamaları Resmi Gazete kararları: İşte ataması yapılan müftüler ve yeni görev yerleri

12:271/02/2026, Pazar
İl Müftüsü Atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Mersin İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, İzmir İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. İşte Müftü atamaları Resmi Gazete kararları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İl Müftüleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Tekirdağ İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüne atandı.

Müftü atamaları Resmi Gazete kararları

İşte ataması yapılan müftüler ve yeni görev yerleri

  • – Amasya İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim YAVUZ,
  • – Muş İl Müftülüğüne Nurullah KOÇHAN,
  • – Mersin İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa TOPAL,
  • – Kırıkkale İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman KOTAN,
  • – Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin GÜLLER,
  • – Gaziantep İl Müftülüğüne, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa SOYKÖK,
  • – Tekirdağ İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Mustafa BİLGİÇ,
  • – Çanakkale İl Müftülüğüne, Hatay İl Müftüsü Mevlüt TOPÇU,
  • – Hatay İl Müftülüğüne, Bilecik İl Müftüsü Ahmet DİLEK,
  • – Bilecik İl Müftülüğüne Ahmet AKTÜRKOĞLU,
  • – İzmir İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt HALİLOĞLU,
  • – Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa DÜZGÜNEY,
  • – Şırnak İl Müftülüğüne Arif YEŞİLOĞLU atandı.
