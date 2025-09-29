BALIKESİR DEPREM RİSK HARİTASI





Balıkesir'deki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların katılımıyla yapılan toplantılar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan “Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı” 249 sayfadan oluşan bir kitap haline dönüştürüldü.









Balıkesirle ilgili bir çok verinin yer aldığı planda, il merkeziyle ilçelerindeki fay hatlarıyla olası bir deprem halinde etkilenecek yerler de sıralandı.