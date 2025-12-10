Hurda teşviki yasası son durum gelişmeleri Kasım ayında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖTV muafiyetli araç alımı, güncel yasal düzenlemelerle birlikte özellikle engelli vatandaşlar ve yakınları için önemli bir fırsat sunmaya devam ediyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifi, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yerli üretim sıfır araçları ÖTV ödemeden alabilmesini hedefliyor. 20 yaş üstü ÖTV'siz araç kanun teklifinde son durum nedir, teklif Meclis'ten geçti mi? İşte 2025 yılı için belirlenen en güncel şartlar ve limitler.
25 yaş üstü araç sahiplerine büyük fırsat! Meclise sunulan yasa teklifi kabul edilirse, %40 ve üzeri yerlilik oranına sahip 12 otomobil modeli ÖTV’siz satılacak. 3 çocuklu ailelere özel destekle ilk otomobil hayali gerçek olabilir. TBMM komisyonlarında görüşülmesi beklenen bu düzenleme, yüz binlerce araç sahibi için büyük bir fırsat sunabilir. Güncel gelişmeler için resmi kaynakları takip etmek önem taşıyor.
20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ ÖTV SON DURUM
TBMM’ye sunulan yeni bir yasa teklifi, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine çevreci ve yerli üretim sıfır araçları ÖTV muafiyetiyle alma imkanı sunmayı hedefliyor. Bu düzenleme, eski ve yüksek emisyonlu araçlarını hurdaya ayırarak trafikten çeken vatandaşları kapsıyor. Teklifin yasalaşması durumunda, yüz binlerce kişi Fiat, Renault, TOGG gibi yerli markaların çevreci modellerine daha uygun koşullarla sahip olabilecek. Bu adım, hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de yerli otomotiv sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.
ÖTV'siz Araç Teşvikten Kimler Yararlanacak?
Hurda teşvikiyle sıfır araç almak isteyenlerin, mevcutta 25 yaşını doldurmuş bir araca sahip olması gerekiyor. Alınacak yeni aracın ise %40 ve üzeri yerlilik oranına sahip, Türkiye’de üretilen bir model olması şart. ÖTV muafiyeti yalnızca bu koşulları karşılayan vatandaşlara uygulanacak.
3 Çocuklu Ailelere Özel Uzun Vadeli Finansman
Programın en dikkat çekici detaylarından biri ise 3 ve daha fazla çocuğu olan düşük gelirli aileler için özel destek sunulacak olması. Bu kapsamda ailelere uzun vadeli, uygun koşullu araç finansmanı sağlanacak.
Hurda Teşviki Kapsamına Giren 12 Otomobil Modeli
Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, 6 farklı markanın toplamda 12 modeli bu teşvikten yararlanabilecek:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
Volkswagen Transporter
Bu modeller Türkiye'de üretilen ve yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan araçlar arasında yer alıyor.
20 YAŞ ÜZERİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI KANUN TEKLİFİ
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in hazırladığı kanun teklifi şöyle
“ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yayımı tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç]
kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçlarının, kendi adlarına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında, özel tüketim vergisi alınmaz.
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.
Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”,
Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Yasa teklifi TBMM’den geçip Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Şu an için kesin bir tarih verilmiş değil, ancak otomobil piyasası ve vatandaşlar süreci yakından takip ediyor.