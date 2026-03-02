TOKİ tarafından Bursa Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 2. Etap 133 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 101 adet ve 3+1 nitelikli 32 adet olmak üzere toplam 133 adet konut ile Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 256 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 188 adet ve 3+1 nitelikli 63 adet olmak üzere toplam 251 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Bursa Yenişehir ve Mustafakemalpaşa TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Bursa Mustafakemalpaşa Mahallesi 400/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için;
Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 256 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 188 adet ve 3+1 nitelikli 63 adet olmak üzere toplam 251 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte kura sonuçları isim listesi.