Üniversite sınavına başvuracaklar dikkat: YKS son başvuru tarihi ne zaman, uzatma var mı? İşte tarihler

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 6 Şubat itibarıyla alınmaya başlandı. ÖSYM’nin yayımladığı 2026-YKS Kılavuzu’na göre adaylar işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorunda. Başvuru takvimi ve sınav tarihleri, üniversite adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.

YKS son başvuru tarihi 2 Mart 2026

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2026 YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihten sonra başvuru süreci sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Daha önce bir ön lisans veya lisans programından mezun olan adayların ise e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri isteniyor. Bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde görünmeyen mezunların, üniversiteleri aracılığıyla kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca bireysel başvuru yapmak isteyenler, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuran adayların da, askerî öğrenci yerleştirme sürecine dahil olabilmeleri için 2026-YKS başvurusu yapmaları zorunlu.

2026 YKS ne zaman yapılacak?

2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT)

21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

21 Haziran öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT)

Üniversiteye yerleşmek isteyen adayların bu oturumlara katılması gerekiyor. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan bölümler ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için YKS’ye girme şartı bulunuyor.

Uluslararası bilim olimpiyatlarında derece elde eden bazı adaylar için sınavsız yerleştirme imkânı tanınsa da, bu adayların da başvuru süresi içinde YKS işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Spor bilimleri alanında özel yetenek sınavına katılacak adaylar için de YKS başvurusu şart koşuluyor.