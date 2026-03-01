MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor?

4 yıllık Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp okullarında eğitim almak isteyen öğrencileri, sınavdan en düşük elde etmesi gereken puanları gündemine aldı. MSÜ taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. ÖSYM tarafından son olarak 2025 yılında alım yapılan en düşük puanlar açıklandı.



