Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 81 ildeki 133 sınav merkezinde bugün yapıldı. Sınav saat 10.15’te başladı. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Peki MSÜ 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sonuç öğrenme tarihi.
2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ sınav sonuçları, 26 Mart'ta açıklanacak. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek.
MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor?
4 yıllık Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp okullarında eğitim almak isteyen öğrencileri, sınavdan en düşük elde etmesi gereken puanları gündemine aldı. MSÜ taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. ÖSYM tarafından son olarak 2025 yılında alım yapılan en düşük puanlar açıklandı.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.
Kara Harp Okulu bölümünde elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, savunma yönetimi bölümü, savunma yönetimi bölümü, uluslararası ilişkiler, tarih gibi bölümler bulunmaktadır.
Hava Harp Okulu’nda ise elektornik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği gibi bölümlerde eğitim verilir.
Deniz Harp Okulunda ise endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, gemi inşaat ve gemi makineleri, mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği bölümleri bulunuyor.