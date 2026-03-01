Yeni Şafak
Hamaney öldürüldü: İran devlet televizyonu resmen duyurdu

Hamaney öldürüldü: İran devlet televizyonu resmen duyurdu

04:361/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
İran lideri Ali Hamaney 17 Şubat günü, Cenevre'de İran ile ABD heyetlerinin 2'nci tur müzakerelere başladığı saatlerde Tahran'daki yerleşkesinde halka seslenmişti.
İran Devlet Televizyonu, dini liderleri Ali Hamaney'in İsrail-ABD müşterek hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin açıklamasını duyuran sunucu, "Liderimiz Hamaney şehadet mertebesine ulaştı, Allah'ına kavuştu" ifadelerini kullandı.

İran Devlet Televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü
resmen duyurarak teyitlemiş oldu. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da
40 gün yas, bir hafta süreyle de milli tatil
ilan edildi.
YouTube
İran Devlet Televizyonu, Hamaney'in ölümünü böyle duyurdu
Gündem
01 Mart, Pazar
İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin
İran’a yönelik büyük çaplı hava saldırılarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali
Hamaney’in Tahran’daki konutuna
saldırı düzenlenmiş, bu saldırının ardından İsrail tarafından
Hamaney'in öldüğü iddia edilmişti.
İsrail, Tahran'da hedef aldığı bu evin içinde Hamaney'in olduğunu iddia etmişti
İran Devlet Televizyonu,
saat 03.30 sularında
bir son dakika canlı yayınına girerek
Hamaney'in ölümünü şu sözlerle duyurdu:
"Liderimiz Hazreti Ali Hamaney, büyük ceddi Hz. Ali'nin (ra) yolundan giderek en yüksek makama irtihal eyledi. Şehadet şerbetini içerek Rahmani huzura kavuştu. Detayları Yüksek Milli Güvenlik Kurulu aktardı."

