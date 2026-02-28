5 bin 615 TL vatandaşlık maaş başvuru ekranı 2026: Düşük gelirliye 5 bin 615 TL vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Vatandaşlık maaşı düzenlemesinde takvim netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni modelle, düşük gelirli hanelere aylık 5 bin 615 lira destek verilmesi planlanıyor. Uygulama öncesinde pilot iller belirlenecek, ödemelerin yılın ikinci yarısında başlaması hedefleniyor.
Düşük gelirli hanelere yönelik vatandaşlık maaşı için geri sayım başladı. Hane geliri 9 bin 358 TL’nin altında olanlara düzenli ödeme yapılmasını öngören sistem, önce pilot illerde uygulanacak. Haziran 2026’ya kadar belirlenecek illerde destek ödemeleri başlayacak.
VATANDAŞLIK MAAŞINDA 9 BİN 358 TL DETAYI!
Hükümetin çalışmasına göre; vatandaşlık maaşından yararlanmak için bir ailede eve giren toplam gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekiyor. Buna göre, aylık geliri 9 bin 358 TL'nin üstünde olanlar vatandaşlık maaşı uygulamasından yararlanamayacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek.
YARDIM MİKTARI NE KADAR?
Yürütülen çalışmada geliri düşük vatandaşlara verilecek destek miktarı konusunda da asgari ücretin yüzde 15, yüzde 17 ve yüzde 20'si oranlarında destek yapılmasına ilişkin senaryolar üzerinden etki analizi çıkarıldı. Asgari ücretin yüzde 20'sini geçmeyecek kadar destek verilmesi uygulanabilir senaryo olarak ortaya çıktı.
Elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği"nin yüzde 15 seviyesinde, çocuk yardımı destek oranının da yüzde 5 olması düşünülüyor. Buna göre, kira, fatura ve çocuk yardımı olarak 5 bin 615 TL ödeme gerçekleştirilecek.
Böylece hane gelirini tamamlayıcı işlev sağlanmış olacak. Senaryolar arasında yer alan desteğin asgari ücretin yüzde 17'si kadar verilmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.
Bu planlamada konut destek oranı yüzde 12, çocuk yardımı destek oranı yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Asgari ücreti yüzde 15'i kadar destek senaryosunda ise konut destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek orarının da yüzde 5 olarak uygulanması planlanıyor.
GELİR NASIL BELİRLENECEK?
Vatandaşlık maaşı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıkların veri entegrasyonu sağlanacak. Tek çatı altında merkezi bir sistem kurulacak. Bu sisteme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.
HAZİRANDA BAŞLIYOR
Yeni destek sistemi ilk olarak pilot illerde başlayacak. Pilot iller Haziran 2026'ya kadar belirlenecek ve ödemeler başlayacak. Destek programı uygulamasının başarısı takip edilecek, aksayan yönler varsa çözülecek ve 2027 yılında tüm illeri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Sistem istihdamı ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde planlanacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki süreçte Meclis'e bir yasa teklifi sunulacak.