Emekliye ek avantajlı 90 bin TL promosyon yarışı kızıştı: 15 banka SSK, Bağ-Kur'lu emekliye fırsatlar listelendi

Şubat ayının gelmesiyle birlikte bankaların emeklilere yönelik kampanyalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlara sunulan nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi, nakit avans, para iadesi ve alışveriş indirimleri gibi ek fırsatlar da devreye alındı. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte toplamda sunulan avantajın 90 bin TL seviyesine kadar yükselmesi, emeklilerin kampanyalara olan ilgisini daha da artırdı.
Bankalar, emekli müşterileri kendi bünyelerine katmak için şubat ayında kampanya yarışını hızlandırdı. Sadece promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayan yeni dönem fırsatlarında faizsiz kredi seçenekleri, esnek geri ödeme imkanları ve çeşitli harcama avantajları da öne çıkıyor. Tüm bu ek hakların birleşmesiyle birlikte emeklilere sunulan toplam kazancın 90 bin TL’ye kadar ulaşması, dikkatleri en yüksek promosyon veren bankalara çevirdi.
BANKALARIN YENİ PROMOSYON ÖDEME LİSTESİ
ZİRAAT BANKASI:12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varanavantaj sunuyor. Bu kapsamda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 40 bin lira 12 ay vadeli faizsiz kredi, özel mevduat faiz oranları, otomatik fatura ödemelerinde toplamda 6.000 TL iade, ücretsiz HGS etiketi, yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunuyor. Tüm emekli müşteriler ücretsiz havale-EFT-FAST, harcamalara özel aylık 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira ve ATM'den ücretsiz işlem imkanlarından yararlanıyor. Mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25.000 liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı veriliyor.
DENİZBANK: 27.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere 2.000-5.000 lira arası ve aktif kredi kartı kullananlara 8.000 lira olmak üzere toplam 15.000 liraya varan ek promosyon imkanı sunuyor.
GARANTİ BBVA: 25.000 liraya varan promosyonve ödül imkanı sunuyor. 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus kazanma imkanı sunuyor.
HALKBANK: Emeklilere 60 bin liraya varan avantaj sunduğunu duyurdu. Buna göre: aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor. Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan imkanı sağlıyor.
ING:28.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı var.
İŞ BANKASI: 24.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül sunuyor.
KUVEYT TÜRK: 27.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 10.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 16.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 20.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 24.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan veriyor.
ŞEKERBANK: 27.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere 15.500 liraya varan ek ödül veriyor.
QNB: 31.000 liraya varan emeklilik ödülüveriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyon alıyor. Ayrıca hesaptan 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı olmak üzere 11.000 liralık ek avantaj sağlıyor.
TEB: 21.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira ödüyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9.000 lira daha ödeme gerçekleştiriyor.
TÜRKİYE FİNANS:27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira ödeme yapıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül veriyor.
VAKIFBANK: Emekli aylığını taşıyanlara 30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten yeni maaş müşterilerine özel kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişlerde ilk 6 ay aylık 2.000 lira nakit ödeme; son 3 ay aylık 2.000 lira ekstre indirimi olmak üzere 18.000 liraya varan ek kazanım sunuyor.
VAKIF KATILIM: 25.000 liraya varan promosyonödüyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlar 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlar 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlar 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlar 25.000 lira alıyor.
YAPI KREDİ: 30.000 liraya varan promosyon veriyor.Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor.
Ayrıca 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül veriyor. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 15.250, 21.000, 25.500, 30.000 lira ödüyor.