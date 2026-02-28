Tahran'da şiddetli bir patlama yaşanırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu öğrenildi

ABD Başkanı Trump ilk açıklamasında 'İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' dedi ve İran'a büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

İran medyası, Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec ve Kirmanşah’ta da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail ve ABD İran'a saldırı başlattı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı istihbarat merkezi ve havaalanları hedef alınıyor

İranlı yetkililer, Dini Lider Hamaney'in Tahran'dan ayrıldığını ve şu an şehirde bulunmadığını açıkladı.

Hamaney'in güvenlik protokolleri gereği daha korunaklı ve güvenli bir konuma transfer edildiği bildirildi.

İran medyası: İki caddeye çok sayıda füze isabet etti.

İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

Lübnan’da 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan’ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. İsrail’in Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turunda, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Cenevre'de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından açıklama yapılmadan ayrılmışlardı.