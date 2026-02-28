Yeni Şafak
İsrail ve ABD İran'a saldırı başlattı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı istihbarat merkezi ve havaalanları hedef alınıyor

09:2028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Tahran'dan patlama sesleri yükseliyor
Terör devleti İsrail ve ABD İran'a saldırı başlattı. İsrail güvenlik kaynaklarından "İran’a yönelik saldırı, ABD-İsrail ortak operasyonudur." açıklaması yapılırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu öğrenildi. ABD Başkanı Trump saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, 'ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Füzelerini yok edeceğiz ve füze üretimlerini yerle bir edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi ise İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

ABD ile nükleer müzakereler devam ederken soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırı başlattı.

Tahran'da şiddetli bir patlama yaşanırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu öğrenildi

Bölgeden gelen ilk görüntüler...
İşte anbean yaşanan gelişmeler;
11.47
İran Devrim Muhafızları: İsrail'e büyük çaplı bir saldırı başlatıyoruz.
11.20:
İsrail: İran'dan misilleme saldırısı başladı.
11.15
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.

Trump'tan ilk açıklama


10:35
ABD Başkanı Trump ilk açıklamasında 'İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' dedi ve İran'a büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.
10.21
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
10.10
İran medyası, Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec ve Kirmanşah’ta da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

10.03
İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını, tüm sivil uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
10.01
İsrail güvenlik kaynakları: "İran’a yönelik saldırı, ABD-İsrail ortak operasyonudur."
09.58
İsrail ordusu, İsrail’e füze fırlatılması ihtimaline karşı ülke genelinde sirenlerin çalındığını belirterek, halka koruma altındaki bölgelere yakın olmaları yönünde uyarıda bulundu.
09.56
ABD Basını: ABD'nin saldırısı da başladı.
09.55
Cumhurbaşkanlığı Sarayı istihbarat merkezi ve havaalanları hedef alınıyor.

İran dini lideri Hamaney güvenli bölgeye nakledildi


09.54
İranlı yetkililer, Dini Lider Hamaney'in Tahran'dan ayrıldığını ve şu an şehirde bulunmadığını açıkladı.
09.50
Hamaney'in güvenlik protokolleri gereği daha korunaklı ve güvenli bir konuma transfer edildiği bildirildi.
09.44
İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu" bilgisini paylaştı.
09.40
İran medyası: İki caddeye çok sayıda füze isabet etti.


Tel Aviv'de alarm

09.34
İsrail'de halkın sokağa çıkması yasaklandı... Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.
09.19
İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlatıldığını açıkladı.


En az 10 kişi ölmüştü

İsrail’in geçen hafta Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etmişti.


İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

Lübnan’da 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan’ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. İsrail’in Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

İran ile müzakereler devam ediyordu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turunda, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Cenevre'de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından açıklama yapılmadan ayrılmışlardı.


