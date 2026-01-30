İsrail vursun İran dursun

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Kâr satışları panikletmesin
Ons altın dün 5 bin 602 doları test ederek rekor tazeledi. Gram altın 8 bin 100 lirayla zirveyi gördü. Uzmanlar, mevcut tabloyu 'temeli sağlam bir ralli' olarak tanımlarken; yaşanabilecek fiyat düzeltmelerini panik değil birer 'dinlenme durağı' olarak değerlendiriyor, ABD-İran hattındaki siyasi gerilim altının yanı sıra gümüş, bakır ve platinde de talebi diri tutuyor. ABD'nin 38,5 trilyon dolarlık borç yüküne dair artan kuşkular ve tahvil piyasasında kriz endişesi de yatırımcıyı değerli metallere yönlendiriyor.
İsrail’e kolay lokma yapmak istiyor
İsrail’in başta Gazze’de olmak üzere tüm bölgede işlediği savaş suçlarına destek veren ABD yönetimi, İran’da halkın ekonomik bunalıma tepkisini kullanarak bu ülkeyi İsrail için kolay lokma haline getiriyor. Tahran’daki yönetimin sivilleri katletmesini öne süren Trump, son düzlükte gerçek amacını açıkça söyleyerek İran’dan nükleer ve balistik füze programından vazgeçmesini istiyor. Trump diğer yandan İsrail’i savunma sistemleriyle koruyup silahlandırıyor.
Fenerbahçe tatsız turladı
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasındaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Romanya ekibi Steaua Bükreş karşısında İsmail Yüksek ile öne geçse de Cisotti'ye engel olamadı. Lig aşamasını beraberlikle kapatan sarı-lacivetliler, Son 16 için adını play-offlara yazdı.