Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail vursun İran dursun

İsrail vursun İran dursun

04:0030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kâr satışları panikletmesin

Ons altın dün 5 bin 602 doları test ederek rekor tazeledi. Gram altın 8 bin 100 lirayla zirveyi gördü. Uzmanlar, mevcut tabloyu 'temeli sağlam bir ralli' olarak tanımlarken; yaşanabilecek fiyat düzeltmelerini panik değil birer 'dinlenme durağı' olarak değerlendiriyor, ABD-İran hattındaki siyasi gerilim altının yanı sıra gümüş, bakır ve platinde de talebi diri tutuyor. ABD'nin 38,5 trilyon dolarlık borç yüküne dair artan kuşkular ve tahvil piyasasında kriz endişesi de yatırımcıyı değerli metallere yönlendiriyor.

İsrail’e kolay lokma yapmak istiyor

İsrail’in başta Gazze’de olmak üzere tüm bölgede işlediği savaş suçlarına destek veren ABD yönetimi, İran’da halkın ekonomik bunalıma tepkisini kullanarak bu ülkeyi İsrail için kolay lokma haline getiriyor. Tahran’daki yönetimin sivilleri katletmesini öne süren Trump, son düzlükte gerçek amacını açıkça söyleyerek İran’dan nükleer ve balistik füze programından vazgeçmesini istiyor. Trump diğer yandan İsrail’i savunma sistemleriyle koruyup silahlandırıyor.

Fenerbahçe tatsız turladı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasındaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Romanya ekibi Steaua Bükreş karşısında İsmail Yüksek ile öne geçse de Cisotti'ye engel olamadı. Lig aşamasını beraberlikle kapatan sarı-lacivetliler, Son 16 için adını play-offlara yazdı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler