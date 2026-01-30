İsrail vursun İran dursun

Kâr satışları panikletmesin

Ons altın dün 5 bin 602 doları test ederek rekor tazeledi. Gram altın 8 bin 100 lirayla zirveyi gördü. Uzmanlar, mevcut tabloyu 'temeli sağlam bir ralli' olarak tanımlarken; yaşanabilecek fiyat düzeltmelerini panik değil birer 'dinlenme durağı' olarak değerlendiriyor, ABD-İran hattındaki siyasi gerilim altının yanı sıra gümüş, bakır ve platinde de talebi diri tutuyor. ABD'nin 38,5 trilyon dolarlık borç yüküne dair artan kuşkular ve tahvil piyasasında kriz endişesi de yatırımcıyı değerli metallere yönlendiriyor.