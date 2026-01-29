İstanbul baraj doluluk oranı 29 Ocak 2026: Sazlıdere’de kritik seviye! İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla kent genelindeki baraj doluluk oranını yüzde 27,63 olarak açıkladı. Veriler, İstanbul’un içme suyu kaynaklarında düşüşün sürdüğünü gösterirken; özellikle Sazlıdere Barajı yüzde 16,44 seviyesine inerek kritik eşikte kaldı. Drone görüntülerinde baraj havzasında geniş alanların kuruduğu görüldü.
İSKİ’nin 29 Ocak 2026 tarihli verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 27,63 oldu. Megakentte su kaynaklarının durumunu ortaya koyan bu tablo, yağışların mevsim normallerinin altında seyrettiği dönemde baraj seviyelerindeki düşüşü bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul’da barajlarda son durum
İSKİ’nin açıkladığı güncel listeye göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli yüzde 40,51,
Darlık yüzde 46,68,
Elmalı yüzde 80,77,
Terkos yüzde 16,67,
Alibeyköy yüzde 22,37,
Büyükçekmece yüzde 18,77,
Sazlıdere yüzde 16,44,
Istrancalar yüzde 39,31,
Kazandere yüzde 4,03.
Sazlıdere Barajı kritik seviyede
İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16,44 olarak ölçüldü.
Baraj havzasında çekilen drone görüntülerinde, daha önce su altında kalan geniş alanların tamamen kuruduğu, toprağın çatlaklarla kaplandığı ve barajın orta kesimlerinde adacıkların oluştuğu görüldü.
En düşük oran Kazandere’de
Verilerde en dikkat çeken başlıklardan biri de Kazandere Barajı’nın yüzde 4,03 seviyesine düşmesi oldu. Barajların büyük bölümünde oranların düşük seyretmesi, İstanbul’da su rezervlerinin mevcut durumunu ortaya koydu.