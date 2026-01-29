İstanbul baraj doluluk oranı 29 Ocak 2026: Sazlıdere’de kritik seviye! İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranları

İSKİ’nin 29 Ocak 2026 tarihli verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 27,63 oldu. Megakentte su kaynaklarının durumunu ortaya koyan bu tablo, yağışların mevsim normallerinin altında seyrettiği dönemde baraj seviyelerindeki düşüşü bir kez daha gözler önüne serdi.