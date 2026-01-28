Yeni Şafak
İŞKUR TYP (İUP) okullara temizlik personeli alımı 2026: Temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı? İşte şartlar ve başvuru ekranı

23:4528/01/2026, Çarşamba
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR üzerinden yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları 2026’da yeniden gündemde. MEB’in ikinci dönem öncesi ihtiyaç duyduğu personel için başvurular il ve ilçelere göre açılıyor. Adaylar, ilanları İŞKUR e-Şube ekranından takip ederek belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayabiliyor.

Okullara TYP (yeni adıyla İUP) kapsamında temizlik görevlisi alımı 2026 yılı için hız kazandı. MEB TYP okul temizlik personeli başvurusu yapmak isteyen adaylar, ilanları İŞKUR e-Şube üzerinden takip ederek bulundukları il ve ilçeye açılan kontenjanlara başvurabiliyor. Başvuruların başlaması ve bitiş tarihleri ise Türkiye genelinde illerin duyuru takvimine göre değişiklik gösteriyor.

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor?

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP alımlarında süreç, her il için ayrı şekilde planlanıyor. Bu nedenle adayların, kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.


TYP (İUP) başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri, İŞKUR’un internet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar e-Şube ekranında; TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il ve ilçe bilgilerini girerek ilanları arayabiliyor. Dileyenler yalnızca “uygulama alanı” seçimiyle de güncel duyurulara ulaşabiliyor.


Başvuru yapabilmek için İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yapılması gerekiyor. Sistemde kaydı olmayan adaylar, önce üyelik adımlarını tamamlayarak portala kayıt olmak zorunda.

İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura sonuçları, illerin resmi internet sayfaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Başvuruların ardından açıklanacak kura sonuçlarıyla birlikte yerleştirilen adaylar, ilgili kontenjanlarda temizlik görevlisi olarak göreve başlayacak.

