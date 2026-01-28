Yeni Şafak
Monaco - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Juventus maçı şifresiz canlı yayın kanalı belli oldu

20:4828/01/2026, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler bu akşam Fransa’ya çevrildi. Monaco, sahasında Juventus’u ağırlarken Türkiye’de ise tüm dikkatler milli yıldız Kenan Yıldız’da olacak. İlk 11’de başlaması beklenen Kenan’ın performansı ve maçın sonucu, puan tablosunda üst tur yarışını doğrudan etkileyecek. Monaco - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile Juventus bu akşam Fransa’da karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başlaması beklenen mücadele, iki ekibin de üst tura giden yolda puan arayacağı kritik bir 8. hafta randevusu olacak. Türkiye’de futbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayın bilgisini yakından takip ediyor.

Monaco-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

Monaco ile Juventus arasındaki karşılaşma, 28 Ocak Salı günü TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Juventus ilk 8 umudunu sürdürmek istiyor

İtalyan temsilcisi Juventus, son hafta öncesi zorlu bir deplasmana çıkıyor. 12 puanla 15. sırada yer alan Torino ekibi, kazanarak ilk 8 şansını canlı tutmayı hedefliyor. Monaco ise 9 puanla 21. basamakta bulunuyor ve ilk 24 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.


Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

Mücadele öncesinde Türkiye’de en çok merak edilen başlıklardan biri de Kenan Yıldız’ın forma durumu. İlk 11’ler resmi olarak açıklanmamış olsa da milli futbolcunun maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Monaco-Juventus muhtemel 11’leri

Monaco: Köhn, Vanderson, Mawissa, Kehrer, Henrique, Teze, Zakaria, Golovin, Fati, Akliouche, Balogun


Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David

