Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Borussia Dortmund - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Şifresiz canlı yayın detayları

Borussia Dortmund - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Şifresiz canlı yayın detayları

20:3528/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının 8. ve son haftası, Almanya’da oynanacak Borussia Dortmund - Inter maçıyla tamamlanıyor. Signal Iduna Park’taki kritik 90 dakikada iki takım da puan tablosunda avantajlı konum yakalamak için sahaya çıkacak. Inter’de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kadroda olup olmadığı da merak konusu. Maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte dev maça dair tüm bilgiler.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Borussia Dortmund ile Inter kozlarını paylaşacak. Almanya’nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşma, iki takımın puan tablosundaki konumu nedeniyle futbolseverlerin gündeminde. Dortmund 7 maç sonunda 11 puana ulaşırken, Inter 12 puanla son haftaya girdi.


Borussia Dortmund - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Inter maçı 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 23.00’te başlayacak ve tabii spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. (Tabii Spor kanalı ücretli üyelik gerektirir)

Tabii Spor 2 kanalı canlı izle

Signal Iduna Park’ta kritik 90 dakika

Ev sahibi Borussia Dortmund, son haftaya girilirken bir sonraki tura daha iyi bir sıralama ile geçebilmek için sahaya çıkacak. Inter ise topladığı 12 puanla ilk 8 hedefini son ana kadar sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs görev yapacak.

Hakan Çalhanoğlu kadroda yok

Inter’de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Borussia Dortmund deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu nedenle Hakan Çalhanoğlu’nun Dortmund karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Muhtemel 11’ler

Borussia Dortmund: Kobel, Emre Can, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Jobe, Nmecha, Bensebaini, Beier, Adeyemi, Guirassy.


Inter: Di Gregorio, Cambiaso, Bremer, Kelly, Kalulu, Thuram, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, David.

#borussia dortmund
#inter
#hakan çalhanoğlu
#uefa şampiyonlar ligi
#signal iduna park
#şifresiz canlı yayın
#dortmund inter maçı
#şampiyonlar ligi
#futbol maçı yayını
#İnter maçı hangi kanalda
#canlı maç izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borussia Dortmund - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Şifresiz canlı yayın detayları