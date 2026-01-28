Borussia Dortmund - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Şifresiz canlı yayın detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının 8. ve son haftası, Almanya’da oynanacak Borussia Dortmund - Inter maçıyla tamamlanıyor. Signal Iduna Park’taki kritik 90 dakikada iki takım da puan tablosunda avantajlı konum yakalamak için sahaya çıkacak. Inter’de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kadroda olup olmadığı da merak konusu. Maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte dev maça dair tüm bilgiler.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Borussia Dortmund ile Inter kozlarını paylaşacak. Almanya’nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşma, iki takımın puan tablosundaki konumu nedeniyle futbolseverlerin gündeminde. Dortmund 7 maç sonunda 11 puana ulaşırken, Inter 12 puanla son haftaya girdi.

2 /6

Borussia Dortmund - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund - Inter maçı 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 23.00’te başlayacak ve tabii spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. (Tabii Spor kanalı ücretli üyelik gerektirir) Tabii Spor 2 kanalı canlı izle

3 /6 Signal Iduna Park’ta kritik 90 dakika Ev sahibi Borussia Dortmund, son haftaya girilirken bir sonraki tura daha iyi bir sıralama ile geçebilmek için sahaya çıkacak. Inter ise topladığı 12 puanla ilk 8 hedefini son ana kadar sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs görev yapacak.

4 /6 Hakan Çalhanoğlu kadroda yok Inter’de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Borussia Dortmund deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu nedenle Hakan Çalhanoğlu’nun Dortmund karşısında forma giymesi beklenmiyor.

5 /6 Muhtemel 11’ler Borussia Dortmund: Kobel, Emre Can, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Jobe, Nmecha, Bensebaini, Beier, Adeyemi, Guirassy.

Inter: Di Gregorio, Cambiaso, Bremer, Kelly, Kalulu, Thuram, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, David.