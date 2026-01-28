Emekli zam farkları 2026 ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödemeleri bu ay yatacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Meclis'te kabul edilen teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.