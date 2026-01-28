Yeni Şafak
Emekli zam farkları 2026 ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödemeleri bu ay yatacak mı?

Emekli zam farkları 2026 ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödemeleri bu ay yatacak mı?

28/01/2026, Çarşamba
Emekli maaş zammı sonrası oluşan fark ödemeleri için bekleyiş sürüyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte, Ocak ayında maaşlarını zamsız alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 bin 119 TL’lik farkın ödeme takvimine odaklandı.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 bin 119 TL’lik zam farkı gündemin ilk sıralarına taşındı. Zamlı maaşlarını henüz alamayan emekliler, fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Meclis'te kabul edilen teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili yapılan teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. En düşük emekli maaşıyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de henüz yayımlanmadı.

Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından zam farkları belirlenecek tarihte hesaplara yatırılacak.

