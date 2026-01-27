Bu yıl fitre (fıtır sadakası) kaç TL? Fitre farz mı, kimlere verilir? 2026 Ramazan için kişi başı güncel fitre miktarı

2026 Ramazan ayı yaklaşırken fitre ve fidye tutarları en çok aranan konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı güncel rakamlarla birlikte “2026 fitre ne kadar oldu, günlük fitre kaç TL, 1 aylık fidye ne kadar tutuyor” soruları yanıt buldu. Fitre ve fidye arasındaki farklar, kimlerin ödeme yükümlülüğü bulunduğu ve ödeme zamanları da yeniden merak konusu oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan dönemi için fitre ve fidye miktarını duyurdu. Buna göre kişi başı günlük fitre 240 TL olarak belirlendi. Aynı tutar, oruç tutamayanların ödemesi gereken günlük fidye bedeli olarak da uygulanacak. Karar, Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayına kadar geçerli olacak.
2026 Fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, nasıl belirlendi?
Kurul kararında, güncel sosyoekonomik koşullar ve günlük beslenme giderleri dikkate alındı. Buna göre 240 TL’lik bedel, hem sadaka-i fıtır hem de oruç fidyesi için asgari ölçü olarak kabul ediliyor. İmkânı olanların, kendi günlük harcama düzeylerini esas alarak daha yüksek miktar vermesi de mümkün görülüyor. Fitre ve fidye nakit olarak ödenebileceği gibi gıda maddeleri şeklinde ayni olarak da verilebiliyor.
Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresinde (www.kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgiler şu şekilde;
Ramazan Bayramı’na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/70,72) Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması gerekmez.
Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/70) Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/70,72) Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.
Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/113) Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/114; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 2/41)
Fidye hangi durumlarda ödenir?
Fidye ise yaşlılık ya da kalıcı hastalık gibi sebeplerle oruç tutma ve daha sonra kaza etme imkânı bulunmayan kişiler için söz konusu oluyor. Bu durumda tutulamayan her bir oruç günü için bir fidye, yani bir fitre tutarı ödenmesi gerekiyor. Maddi gücü olmayan kişiler ise fidye yükümlülüğünden muaf tutuluyor.
Fitre ne zaman ve kimlere verilir?
Fitrenin vâcip olduğu zaman Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul ediliyor. Fitre; anne, baba, çocuklar, torunlar ve eş gibi bakmakla yükümlü olunan kişilere verilemiyor. Bunun dışında kalan ve maddi durumu yetersiz olan akraba ya da ihtiyaç sahiplerine fitre ve fidye verilebiliyor. Amaç, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olmasını sağlamak olarak ifade ediliyor.