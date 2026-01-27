Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tek başına yürüyen penguen olayı nedir, neyi anlatıyor? Tek başına yürüyen penguen olayı hangi belgeselde yayınlandı, gerçekten var mı?

Tek başına yürüyen penguen olayı nedir, neyi anlatıyor? Tek başına yürüyen penguen olayı hangi belgeselde yayınlandı, gerçekten var mı?

10:5927/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Antarktika’da sürüsünden ayrılıp tek başına yürüyen bir penguenin görüntüleri, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada yeniden viral oldu. 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinden alınan sahne, bu kez “Nihilist Penguen” etiketiyle milyonlara ulaştı.

Ünlü yönetmen Werner Herzog’un Antarktika belgeselinde yer alan bir sahne, sosyal medyanın gündemine yıllar sonra yeniden oturdu. Koloniden koparak bilinmeze doğru yürüyen penguen, kullanıcılar tarafından “Nihilist Penguen” olarak adlandırıldı.

TEK BAŞINA YÜRÜYEN PENGUEN OLAYI NEDİR?

Video, tek başına koloniden ayrılan bir penguenin, Antarktika’nın geniş ve ıssız buzullarında yürüyüşünü gösteriyor. Görüntüler, 2007 yapımı Encounters at the End of the World adlı belgeselden alınmıştır.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan videolar genellikle dramatik veya melankolik müziklerle birleştiriliyor; bazı başlıklar “her şeyi bırakıp gitmek isterken” veya “hayattan vazgeçmiş gibi” gibi ifadelerle destekleniyor. TikTok, Instagram ve X platformlarında hızla yayılan içerik, kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve kullanıcılar arasında bir meme hâline geldi.

Bilim insanları, penguenin tek başına yürüyüşünün bilinçli bir eylem olmayabileceğini, yönünü kaybetmiş olabileceğini veya stres gibi doğal nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

#Penguen
#Belgesel
#penguen belgeseli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 27 Ocak 2026 AFAD, Kandilli deprem listesi!