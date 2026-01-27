Tek başına yürüyen penguen olayı nedir, neyi anlatıyor? Tek başına yürüyen penguen olayı hangi belgeselde yayınlandı, gerçekten var mı?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan videolar genellikle dramatik veya melankolik müziklerle birleştiriliyor; bazı başlıklar “her şeyi bırakıp gitmek isterken” veya “hayattan vazgeçmiş gibi” gibi ifadelerle destekleniyor. TikTok, Instagram ve X platformlarında hızla yayılan içerik, kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve kullanıcılar arasında bir meme hâline geldi.

Bilim insanları, penguenin tek başına yürüyüşünün bilinçli bir eylem olmayabileceğini, yönünü kaybetmiş olabileceğini veya stres gibi doğal nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.