Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı: iGPU sürprizi

Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri resmi listeyle ortaya çıktı. Microsoft’un paylaştığı minimum donanım bilgilerine göre oyunu çalıştırmak için Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600, 16 GB RAM ve SSD zorunlu. Ekran kartı tarafında ise GTX 1650, RX 6500 XT, Intel Arc A380 ya da Arc B390 yeterli görülüyor.

Öne çıkan detay: iGPU minimum listede

Minimum gereksinimler içinde bir entegre grafik biriminin yer alması dikkat çekti. Intel’in Arc B390 iGPU çözümü, Forza Horizon 6’nın minimum ekran kartları arasında konumlandırıldı. Bu gelişme, özellikle ekran kartı bulunmayan veya mobil sistem kullanan oyuncular açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Arc B390 CES’te tanıtılmıştı

Arc B390 iGPU, Intel’in bu ay CES kapsamında duyurduğu Core Ultra 3 serisi işlemcilerle gündeme gelmişti. Intel, bu yeni iGPU’nun AMD’nin güçlü mobil grafik çözümlerine karşı üstün performans sunduğunu öne sürüyor. Şirketin açıklamasına göre Core Ultra X9 388H içindeki Arc B390, ölçekleme açıkken Ryzen AI HX 370’e göre ortalama %73, yerel çözünürlükte ise %82 daha hızlı.

RTX 4050 iddiası ve Cyberpunk örneği

Intel cephesi, Arc B390’ın ortalama performansının RTX 4050’den yaklaşık %10 daha iyi olabileceğini de dile getiriyor. CES sonrası gelen ilk raporlarda ise bu iGPU’nun Cyberpunk 2077 oyununu 1200p çözünürlükte yüksek ayarlarda, ölçekleme kapalı biçimde yaklaşık 55 FPS seviyesinde çalıştırabildiği aktarılıyor.

DLSS, FSR, XeSS ve ray tracing desteği

Forza Support tarafından verilen bilgiye göre Forza Horizon 6 PC sürümü; Nvidia DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi yükseltme teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca ray tracing ve sınırsız kare hızı seçenekleri de PC oyuncularına sunulacak.

Forza Horizon 6 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 22H2 (19045) ve üzeri

İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: GTX 1650 / RX 6500 XT / Arc A380 / Arc B390

DirectX: 12

Ağ: Geniş bant internet

Not: SSD gerekli

Japonya haritası ve açık dünya vurgusu