PSG-Arsenal maçı ne zaman maç saat kaçta?

PSG-Arsenal final maçı 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Alman hakem Daniel Siebert maçta düdük çalacak. UEFA'nın bu sezon aldığı kararla final maçının başlama saati önceki yıllara göre daha erkene çekildi. PSG üst üste ikinci kez kupayı kazanmanın, Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmanın peşinde olacak.