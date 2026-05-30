15 Temmuz'a geri sayım başladı. Türkiye'de belirli günler resmi tatil olarak kabul edilir ve bu günlerde kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2016 yılında yaşanan darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direnişi ve demokrasiye bağlılığını anmak amacıyla, 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bu yıl, 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.



3 /4 15 Temmuz’da kamu kurumları tatil mi? Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tatildir. Bu tarih özel sektör çalışanlarının bir bölümü için tatil bir kısmı için ise tatil olmayabilir. Genellikle özel sektörde bulunan iş yerleri resmi tatillerde de çalışıyor. Bu durum iş yerleri arasında farklılık gösterir.