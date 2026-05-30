CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde, Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Güvenpark’taki Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlaşacak. Peki Özgür Özel’in Güvenpark mitingi saat kaçta?
CHP Manisa Milletvekil Özgür Özel il başkanlığı önünde miting yapacak.
Özgür Özel, bugün saat 14.00’te Ankara’da partisinin il başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşacak. Güvenpark’taki il binası önünde yapılacak buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek.
Kemal Kılıçdaroğlu ise, bugün aynı saatte genel merkez bahçesinde açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu için “Kahraman Kemal” ve “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganları dikkat çekti.
Öte yandan Özel dün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ni ziyaret etti. Özel, aralarında Ekrem İmamoğlu, tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin de bulunduğu 19 kişiyle görüştü.