Resmi randevu sistemlerindeki yoğunluk ve boş yer bulunamaması, dijital dolandırıcılar için yepyeni ve kazançlı bir kapı araladı. Sistemde yer bulamadığı için acil işlerini halletmek zorunda kalan çaresiz vatandaşlar, sosyal medya platformlarında "hızlı ve garantili randevu" vaadiyle reklam yapan şebekelerin tuzağına düşüyor. Fırsatçılar tarafından adeta karaborsaya düşürülen ve bot yazılımlarla önceden kapatılan bu randevu slotları, çaresizliğin boyutuna göre bin Euro'ya kadar varan astronomik fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar hem kişisel verilerini bu suç şebekelerine kaptırma riskiyle karşı karşıya kalıyor hem de yüksek paralar ödemelerine rağmen çoğunlukla sahte belgelerle ortada bırakılarak dolandırılıyor.