Schengen vizesinin alımında uzun randevu sürelerine ilişkin Türk vatandaşlarının yaşadığı mağduriyet sürüyor. Karaborsaya düşen vize randevuları 300 ila 500 euro arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu rakam acil durumlarda bin euroya kadar yükseliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi.
Resmi randevu sistemlerindeki yoğunluk ve boş yer bulunamaması, dijital dolandırıcılar için yepyeni ve kazançlı bir kapı araladı. Sistemde yer bulamadığı için acil işlerini halletmek zorunda kalan çaresiz vatandaşlar, sosyal medya platformlarında "hızlı ve garantili randevu" vaadiyle reklam yapan şebekelerin tuzağına düşüyor. Fırsatçılar tarafından adeta karaborsaya düşürülen ve bot yazılımlarla önceden kapatılan bu randevu slotları, çaresizliğin boyutuna göre bin Euro'ya kadar varan astronomik fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar hem kişisel verilerini bu suç şebekelerine kaptırma riskiyle karşı karşıya kalıyor hem de yüksek paralar ödemelerine rağmen çoğunlukla sahte belgelerle ortada bırakılarak dolandırılıyor.
Yaz sezonunun açılması ve Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle birlikte Türkiye'de Schengen vizesi krizi daha da derinleşti. Sabah gazetesinin haberine göre; sistemdeki tıkanıklık, 'hızlı randevu' vaadiyle ortaya çıkan dolandırıcılar için de yeni bir pazar yaratmış durumda. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında ücret karşılığında 'randevu bulunabilir' mesajları vatandaşları dolandırıcıların ağına düşürüyor. Hal böyle olunca Schengen karaborsasında da patlama yaşanıyor.
Normalde 90-100 Euro civarında olan vize başvuru maliyeti, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 Euro'dan başlayıp bin Euro'ya kadar çıkıyor. Talebin zirve yaptığı bayram ve yaz sezonu ise bu fiyatları daha da yukarı çekiyor. Seyahat planını iptal etmek istemeyen vatandaşlar, çoğu zaman bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.
Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini de sözlerine ekledi.