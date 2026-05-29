Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo hangi gün dağıtıma başlayacak, yarın başlar mı?

Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo hangi gün dağıtıma başlayacak, yarın başlar mı?

13:4529/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kurban Bayramı yaklaşırken "Bayramda kargolar açık mı?", "Kargo dağıtımı yapılacak mı?" ve "PTT Kargo çalışıyor mu?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı süresince çoğu kargo şirketinde dağıtım hizmeti durduruluyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2026 Kurban bayramında kargolar dağıtım yapacak mı? İşte 2026 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?


Kurban Bayramı süresince kargo şirketlerinin büyük bölümünün resmi tatil nedeniyle hizmet vermemesi bekleniyor. Genel uygulamalara göre:

Bayramın 1. günü kargo şubeleri kapalı oluyor

Resmi tatil boyunca dağıtım hizmetleri durdurulabiliyor

Bazı firmalar arife günü yarım gün çalışabiliyor

Bayram sonrası ilk iş gününde normal çalışma düzenine dönülüyor

Şubelere ve bölgelere göre çalışma saatlerinde farklılık yaşanabileceği belirtiliyor.






PTT Kargo bayramda çalışıyor mu?


PTT bünyesinde hizmet veren PTT Kargo’nun resmi tatillerde kapalı olması bekleniyor. Bu nedenle Kurban Bayramı boyunca dağıtım işlemlerinin yapılmaması ve işlemlerin resmi tatil sonrası devam etmesi öngörülüyor.

PTT şubeleri genellikle arife günü öğlene kadar hizmet veriyor. Ancak şehir ve şube yoğunluğuna göre değişiklik yaşanabiliyor.


Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo açık mı?


Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo gibi özel kargo firmalarının da resmi tatil süresince büyük ölçüde kapalı olması bekleniyor.

Önceki yıllardaki uygulamalarda:

Arife günü sınırlı mesai uygulanmıştı

Bayram boyunca teslimat yapılmamıştı

Bayram sonrası yoğunluk nedeniyle teslim sürelerinde uzama yaşanmıştı

Bu nedenle vatandaşların önemli gönderilerini bayram öncesinde tamamlaması öneriliyor.






Kargo dağıtımı bayramda yapılacak mı?


Kurban Bayramı süresince çoğu kargo şirketinde dağıtım hizmeti durduruluyor. Özellikle resmi tatil günlerinde:

Kurye dağıtımları yapılmıyor

Şubeler kapalı olabiliyor

Teslimatlar ilk iş gününe sarkabiliyor

Ancak bazı özel lojistik firmalarının sınırlı bölgelerde nöbetçi hizmet verebildiği belirtiliyor.





#kargo
#ptt
#bayram tatili
#kargo çalışma saatleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile cüzdanı ücreti ne kadar oldu? İşte 2026'da uygulanan yeni tutar