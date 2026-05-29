Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte, tatil beldelerinden ve memleketlerinden ayrılan vatandaşlar için büyük dönüş yolculuğu maratonu başladı. Bayram trafiğine takılmadan güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmak isteyen sürücüler, yola çıkmadan önce karayolları genel yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk ve kaza var? gibi soruların yanıtlarını titizlikle araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere bağlanan ana arterlerde, otoyol gişelerinde ve geçiş noktalarında hareketliliğin zirveye ulaşması beklenirken, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından anlık olarak güncellenen interaktif trafik yol haritası sürücülerin en büyük rehberi oluyor. İşte KGM trafik yol haritası.

1 /5 Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren milyonlarca vatandaş dönüş yolculuğu için hazırlıklara başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre ülke genelindeki ana güzergâhlar büyük ölçüde trafiğe açık olsa da bazı noktalarda yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçiş uygulanıyor. Özellikle Ankara-Kırıkkale, Nevşehir-Kayseri, İzmit-Yalova, Tokat-Niksar ve Aydın-Milas güzergâhlarında sürücülerin dikkatli olması istenirken, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesimlerinde dönemsel yoğunluk yaşanabiliyor. Bayram dönüş trafiğinin hafta sonuna doğru artması beklenirken, sürücüler anlık yol durumu ve trafik yoğunluğunu KGM Trafik Yol Haritası üzerinden takip edebiliyor.

2 /5 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durumu haritası Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla yarın gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

3 /5 Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

4 /5 İzmit-Yalova yolunun 33-35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.