EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI ZAMMI: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranları

2026 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANLARI

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminlere göre, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89, Haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 18,58 olarak netleşecek.