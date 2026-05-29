EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI ZAMMI: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranları

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürerken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mayıs enflasyon verisine çevirdi. Açıklanacak kritik veriyle birlikte zam oranına ilişkin tablo daha da netleşecek.
Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için heyecan giderek artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş artışını belirleyecek enflasyon verilerini yakından takip ederken, mayıs ayı rakamları zam hesaplamasında önemli bir aşama olacak.
2026 MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyuracağı bu kritik verilerin ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük ölçüde netleşmiş olacak.
2026 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANLARI
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminlere göre, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89, Haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 18,58 olarak netleşecek.