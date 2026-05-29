ATA AÖF 2026 bahar dönemi ara (vize) sınav rehberi: ATA AÖF ara sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

12:4229/05/2026, Cuma
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) lisans ve ön lisans programı öğrencileri için vize sınav süreci başlıyor. ATA AÖF ara sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Sınav düzeni, oturum saatleri ve kurallarla ilgili bilmen gereken tüm detaylar haberimizde.

Sınav Oturumları ve Saatleri

Bahar dönemi ara sınavları 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yüz yüze ve toplam 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

Oturum Sınav Tarihi Sınav Saati

1. Oturum 18 Nisan 2026 Cumartesi 09:30

2. Oturum 18 Nisan 2026 Cumartesi 14:00

3. Oturum 19 Nisan 2026 Pazar 15:00

Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

Sınava gireceğin yerleri gösteren Sınav Giriş Belgesi erişime açılmıştır. Belgeni almak için:


Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) adresine ([https://obs.atauni.edu.tr/](https://obs.atauni.edu.tr/)) T.C. kimlik numaran ve şifrenle giriş yapmalısın.


Sayfada bulunan "Duyurular" kısmından veya direkt olarak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden belgenin çıktısını alabilirsin.


İpucu: Sınav giriş belgenizde yer alan karekodlar sayesinde, sınava gireceğiniz binanın adresini telefonunuzla kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Sınav Kuralları ve Önemli Detaylar

Sorumlu Olunan Konular: Ara sınavlarda derslerin ilk 7 ünitesinden sorumlusun. (Final, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise tüm üniteler dahil olacak.)


Sınav Süresi: Her bir ders için ayrılan süre 30 dakikadır.

Geç Kalma Kuralı: Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler salona alınır ancak ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelenler ise kesinlikle sınava kabul edilmez.


Puanlama Etkisi: Vize sınavından alacağın notun dönem sonu başarı puanına katkısı %30'dur. Geri kalan %70'lik kısım ise final veya bütünleme sınavından gelecektir.


Yanlış Doğruyu Götürüyor mu?: Evet, sınavda uygulanan sistemde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı elemektedir.

Sınava Giderken Yanında Bulundurman Gerekenler

Sınav salonuna girebilmek için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmalısın. Belgelerden biri bile eksik olsa sınava alınmazsın:


Sınav Giriş Belgesi (OBS veya ÖYS üzerinden alınan çıktı)


Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Yeni T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi)


Yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi

