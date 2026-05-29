Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 29-30 Mayıs nöbetçi eczaneneler hangisi, nasıl sorgulanır?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok sağlık kuruluşunda hizmete ara verilirken, nöbetçi eczaneler vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. 28 Mayıs 2026 Perşembe günü ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bulundukları il ve ilçelerde hizmet veren nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini sorguluyor.

1 /3 Bayram süresince eczanelerin büyük bölümü kapalı olurken, nöbetçi eczaneler vatandaşların sağlık ihtiyaçları için hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle acil ilaç ihtiyacı bulunan kişiler, güncel nöbetçi eczane listesine ulaşmak için araştırmalarını hızlandırdı.

2 /3 BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 2026 Kurban Bayramı süresince normal eczanelerin büyük bölümünün resmi tatil nedeniyle kapalı olması bekleniyor. Ancak Türkiye genelinde belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Genel uygulamaya göre: Bayramın resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık oluyor Normal eczaneler bayram sonrası ilk iş gününde yeniden hizmet vermeye başlıyor Hastane yakınlarındaki nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanabiliyor