Kıdem tazminatı tavanı temmuzda ne kadar olacak, 2026 kıdem tazminatı yüzde kaç artacak?

İşten ayrılan çalışanlara, her bir hizmet yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı üzerinden ödeme yapılıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısında gerçekleşmesi beklenen artışın, kıdem tazminatı tavanını da yukarı çekmesi öngörülüyor. Merkez Bankası beklentilerine göre memur maaş katsayısındaki artışın yüzde 13 ila 14 seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Peki temmuzda kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı memur zammı kıdem tazminatı tavanına ilişkin detaylar.
İşten ayrılan çalışanlara işyerinde geçirdikleri her hizmet yılı için yasal bir güvence olarak sunulan kıdem tazminatı ödemeleri, her yıl devlet tarafından belirlenen tavan tutar esas alınarak hesaplanıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılacak olan yeni düzenleme ve artışla birlikte, bu üst sınırın da yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
Kıdem tazminatı tavanı temmuzda ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri ve memur maaş katsayısı, yalnızca maaş zamlarını değil kıdem tazminatı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Özellikle emeklilik hazırlığında olanlar ve iş değişikliği planlayanlar için yeni tavan tutarı kritik önem taşıyor.
Merkez Bankası beklentilerine göre memur maaş katsayısındaki artışın yüzde 13 ila 14 seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı tavanının 73 bin ila 74 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor. İşveren tarafından yapılan maaş zamları, tazminat hesabında esas alınan giydirilmiş brüt ücretin yükselmesine katkı sağlıyor.
Kıdem tazminatı nasıl alınır?
Kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmek için çalışanın en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerekiyor. Emeklilik, askerlik, kadın çalışanlar için evlilik, haklı fesih veya çalışanın kusuru dışında gerçekleşen işten ayrılışlar kıdem tazminatı hakkı doğuran durumlar arasında yer alıyor.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Tazminat hesabında çalışanın son brüt ücreti esas alınıyor. Bunun yanında düzenli olarak yapılan bazı ödemeler de hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışma süresi ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak kıdem tazminatı tutarı belirleniyor ve yalnızca damga vergisi kesintisi uygulanıyor.
Yemek, yol, giyim, sağlık, kira, yakacak, eğitim, çocuk yardımı ve benzeri düzenli ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilebiliyor. Hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımları kapsam dışında tutuluyor.