29 Mayıs 2026 Cuma günü ilaç ihtiyacı bulunan kişiler, hangi adreslerin hizmet verdiğini araştırıyor. Kurban Bayramı süresince yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalırken, vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki güncel listeyi sorgulamaya devam ediyor. Özellikle acil durumlar nedeniyle nöbetçi sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriliyor.
Kurban Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi bu süreçte hizmetine ara veriyor. Sağlık sektörünün en önemli kollarından biri olan eczanelerin de bayram tatili boyunca standart çalışma saatlerinde bir değişiklik söz konusu.
Kurban Bayramı'nda Eczaneler Kapalı Mı?
Kurban Bayramı süresince Türkiye genelindeki mahalle ve cadde eczaneleri (standart serbest eczaneler) tamamen kapalı olacaktır. Bayramda Eczane Mesai Durumu: Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba gününden başlayarak, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar standart eczaneler hizmet vermeyecektir. Normal Düzen Ne Zaman? Eczaneler, bayram tatilinin ve hafta sonunun bitmesinin ardından ilk resmi iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine (sabah 09:00 açılış) geri dönecektir.
Nöbetçi Eczane Nasıl Bulunur?
Bulunduğunuz şehirde veya ilçede bugün (27 Mayıs Çarşamba) hangi eczanenin nöbetçi olduğunu öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetini kullanarak Türkiye genelindeki tüm güncel nöbetçi eczaneleri harita konumlarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber “ TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama” ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.