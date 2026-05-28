Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD son deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Mayıs 2026

1 /5 Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 28 Mayıs son depremler listesi.

2 /5 KÜTAHYA'DA DEPREM

Kütahya Domaniç'te saat 02.19'da 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

3 /5 AFAD en son depremler listesi

AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

4 /5 AFAD SON DEPREMLER 2026-03-25 10:41:02 39.26 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan (Adana) 2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya) 2026-03-25 09:10:00 39.22083 29.05639 11.54 ML 2.1 Hisarcık (Kütahya) 2026-03-25 09:02:14 39.21222 29.04861 10.38 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya) 2026-03-25 08:40:54 40.15778 35.98306 16.71 ML 1.2 Zile (Tokat) 2026-03-25 08:08:13 38.21306 38.72222 14.31 ML 2.4 Pütürge (Malatya) 2026-03-25 07:31:16 39.16611 37.88861 11.06 ML 1.4 Kangal (Sivas) 2026-03-25 07:22:44 39.57861 41.17361 12.94 ML 2.2 Tekman (Erzurum) 2026-03-25 07:05:08 38.08556 36.60611 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-03-25 06:56:40 36.065 36.05806 6.38 ML 1.3 Defne (Hatay) 2026-03-25 06:35:43 38.66278 31.29111 8.08 ML 1.3 Sultandağı (Afyonkarahisar) 2026-03-25 06:24:28 38.13417 36.8525 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş) 2026-03-25 06:09:11 38.07028 28.99056 10.42 ML 1.1 Güney (Denizli) 2026-03-25 06:06:45 39.26889 27.875 9.66 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa) 2026-03-25 05:34:49 37.705 35.3875 6.98 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) 2026-03-25 05:21:48 35.93806 27.07083 13.44 ML 1.8 Ege Denizi - [90.48 km] Datça (Muğla) 2026-03-25 05:17:31 37.68056 35.39778 6.99 ML 1.7 Aladağ (Adana) 2026-03-25 05:07:04 38.30944 26.44444 16.57 ML 1.8 Çeşme (İzmir) 2026-03-25 04:30:19 40.09333 33.37056 13.64 ML 0.9 Kalecik (Ankara) 2026-03-25 04:03:22 38.11917 28.97861 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli) 2026-03-25 03:56:23 38.08583 36.60222 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-03-25 03:43:37 35.8725 32.02972 41.74 ML 1.9 Akdeniz - [47.92 km] Gazipaşa (Antalya) 2026-03-25 03:22:50 38.27278 38.87028 5.23 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 2026-03-25 03:16:15 39.32778 43.82333 7.0 ML 1.0 Diyadin (Ağrı) 2026-03-25 03:11:38 40.17 31.81167 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 2026-03-25 03:09:49 37.85167 36.06194 17.72 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)