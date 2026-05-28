Paolo Maldini kimdir, nereli kaç yaşında? Paolo Maldini futbol kariyeri

Paolo Maldini, 26 Haziran 1968 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde doğmuş, futbol tarihinin en büyük ve en karizmatik savunma oyuncularından biridir. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşında olan efsane isim, çeyrek asırlık profesyonel futbol kariyerinin tamamını sadece doğduğu şehrin takımı olan AC Milan'da geçirerek futbol dünyasında sadakatin ve "Bay Milan" unvanının sembolü haline gelmiştir.
Sol bek ve stoper mevkilerinde gösterdiği kusursuz oyun zekası, centilmenliği ve liderlik vasıflarıyla tanınan İtalyan yıldız, Milan formasıyla 900'ün üzerinde resmi maça çıkmış; bu süreçte 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 Serie A şampiyonluğu ve sayısız kupa kazanmıştır. İtalya Milli Takımı'nın da uzun yıllar kaptanlığını üstlenen ve uluslararası arenada birçok başarıya imza atan Maldini, 2009 yılında aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra da spor dünyasındaki saygın yerini korumuş, modern futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncusu olarak adını altın harflerle yazdırmıştır.
1978'te, henüz 10 yaşındayken AC Milan altyapısı için ilk seçmelerine katıldı. Bu tarihe kadar sadece sokakta futbol oynamıştı. 4-4-2 dizilişinde sağ orta saha pozisyonunda deneme maçına çıktı ve daha sonra kendi yaş grubunun kadrosuna alındı. 14 yaşına kadar bu pozisyonda oynamaya devam etti, ardından sağ bek pozisyonuna kaydırıldı. Her iki ayağını da iyi kullanabildiği için zaman zaman sol bekte de görev aldı.
1984-85 sezonunda, Milan'ın genç takımıyla Coppa Italia Primavera şampiyonluğu yaşadı ve aynı sezon içinde teknik direktör Nils Liedholm yönetimindeki A takımla Serie A'daki ilk maçına 20 Ocak 1985'te, Udinese karşısında çıktı. Sakatlanan Sergio Battistini'nin yerine oyuna dâhil olmuştu. Bu sezon yalnızca bir lig maçında forma giydi ama sonraki sezon, sağ bekte doğrudan ilk 11'in bir parçası oldu. Babası Cesare'nin de giydiği 3 numaralı formayı aldı. Coppa Italia'daki ilk maçına 21 Ağustos 1985'te çıktı; Avrupa kupalarındaki ilk maçını ise aynı yıl 18 Eylül'de oynadı. Ligdeki ilk golünü ise 4 Ocak 1987'de 1-0 kazandıkları Como'ya attı.
Paolo Maldini Millî takım kariyeri
Ulusal Takımla ilk maçına 19 yaşındayken çıktı. 1988 yılında İtalya'nın Yugoslavya ile 1-1 berabere kaldığı maçta kadroda yer aldı. Maldini kulüp düzeyinde yakaladığı sayısız şampiyonluğu ulusal takımda yaşayamayacaktır. Katıldığı ve derece aldığı önemli turnuvalar şunlardır:
1988 Avrupa Futbol Şampiyonası (İtalya yarıfinalde Sovyetler Birliği'ne yenildi)
1990 FIFA Dünya Kupası (İtalya yarıfinalde Arjantin'e penaltılarla elendi)
1994 FIFA Dünya Kupası (İtalya finalde Brezilya'ya penaltılarla yenildi)
1996 Avrupa Futbol Şampiyonası (İtalya gruplardan çıkamadı)
1998 FIFA Dünya Kupası (İtalya çeyrek finalde elendi)
2000 Avrupa Futbol Şampiyonası (İtalya finalde Fransa'ya yenildi)
2002 FIFA Dünya Kupası (İtalya çeyrek finale çıkamadan elendi).