İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: İstanbul bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul bayram namaz vakti

23:4226/05/2026, Salı
İstanbul’da Kurban Bayramı namazı saati 2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle netleşti. Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı milyonlarca vatandaş camilerde saf tutmaya hazırlanırken, İstanbul’un birçok ilçesinde bayram namazı saatine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kartal, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Silivri, Büyükçekmece, Ümraniye, Başakşehir ve Sancaktepe başta olmak üzere il genelinde vatandaşlar bayram sabahı ibadet için camilere akın edecek.

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı sabahı kılınacak bayram namazının saatini araştırıyor. Diyanet’in yayımladığı 2026 takvimiyle birlikte ilçe ilçe namaz vakitleri belli oldu.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramı ilk günü bu sene 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerine göre de İstanbul'da bayram namazı 06:12'de kılınacak.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

