Malatya bayram namazı saati: 27 Mayıs Çarşamba Malatya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

2026 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanırken, Malatya’da bayram namazının 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.40’ta kılınacağı açıklandı. İstanbul’da 06.12, Ankara’da 05.59, İzmir’de ise 06.25’te eda edilecek bayram namazı öncesinde vatandaşlar ilçe ilçe vakitleri araştırmaya başladı. Malatya’nın ilçelerinde de güneş doğuş saatine bağlı olarak birkaç dakikalık farklılıklar yaşanabiliyor. İlçe bazlı güncel bayram namazı vakitlerine aşağıda haberimizde ulaşılabiliyor.
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, İslam aleminin en anlamlı ibadetlerinden biri olan bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen milyonlarca vatandaşın gözü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine çevrildi. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın birinci günü için il il namaz vakitlerini yayımlayan Diyanet, Malatya merkez ve ilçeleri için bayram namazı saatlerini paylaştı.
Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre Malatya’da bayram namazı saat 05.40’ta kılınacak.
Akçadağ Kurban Bayram Namaz Vakti 05:42
Arapgir Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Arguvan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:40
Darende Kurban Bayram Namaz Vakti 05:43
Doğanşehir Kurban Bayram Namaz Vakti 05:43
Doğanyol Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Hekimhan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:41
Kale Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Kuluncak Kurban Bayram Namaz Vakti 05:42
Pütürge Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Yazıhan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:40
Yeşilyurt Kurban Bayram Namaz Vakti 05:41
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.