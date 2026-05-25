25 Mayıs 2026 BİM kataloğu ve BİM aktüel ürünler listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta uygun fiyatlı kampanyalarıyla dikkat çeken BİM, bu hafta da teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok indirimli ürünü raflara taşıyor. 25 Mayıs BİM kataloğu 2026 içerisinde özellikle elektronik ürünler, temel gıda kampanyaları ve ev yaşam ürünleri öne çıkarken, BİM indirimli ürünler fırsatları alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 25 Mayıs BİM kataloğu.
Yeni haftaya özel avantajlı alışveriş fırsatlarını duyuran 25 Mayıs BİM kataloğu 2026 baskısı, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen tüketiciler tarafından heyecanla inceleniyor. Her bütçeye hitap eden BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta, yaz sezonuna hazırlık konseptli Philips kule tipi vantilatör, Heifer şarjlı süpürge ve teknoloji meraklılarının gözdesi olan RKS elektrikli bisiklet gibi pek çok cazip alternatif yer alıyor. Alışveriş listelerini hazırlarken güncel fiyat avantajlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, mutfak gereçlerinden ev tekstiline, kişisel bakım malzemelerinden temel gıda ürünlerine kadar uzanan geniş yelpazeyi BİM aktüel afişleri üzerinden adım adım takip ediyor. İşte BİM kataloğu broşürü.
25 Mayıs BİM kataloğu 2026: Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde?
RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Philips Cx5535 Kule Tipi Vantilatör: 5.990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 5.990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser: 5.990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi: 2.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Fakir Miva Türk Kahve Makinesi: 1.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Range 5 Kanatlı 55 W Vantilatör: 1.590 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Onvo OVDKS600 Torbasız Kablolu Süpürge: 1.190 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV (32S5K): 8.990 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
SENNA (Onvo Garantili) 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 TV (32WF7500H): 6.290 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
DIJITSU 43 İnç Full HD Google TV (DG27/29000): 9.990 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
DIJITSU 32 İnç HD Android TV (DS25000): 6.290 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu: 1.590 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu (Psm145): 149 TL
Polosmart Akıllı Bileklik (Pssw24): 329 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Philips Led Ampul (8W): 59 TL
Kreuzer Sinek Öldürücü Raket: 199 TL
Nordica Sinek Öldürücü Lamba: 349 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Trax Home Sinek Kovucu: 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Mounty Trail 26 Jant Bisiklet (Amortisörlü): 5.499 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet (Saiguan 21 Vites): 5.299 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pilsan Üç Tekerlekli Bisiklet (~35 kg kapasite): 649 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pilsan Aksesuarlı Micro Bloklar (120 Parça): 269 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pilsan Mini Kent (34 Parça): 259 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Dede Soft Bloklar (28 Parça): 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Uçar Oyuncak Oyuncak Yol Seti (52 Parça): 395 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Smartland Yazı Tahtası: 199 TL
Piccolo Mondi Manyetik Puzzle (36 Parça): 890 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Yükselen Zeka Dokun Hisset Aynalı Kitap (2'li Set): 319 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Art Craft Dino Dişçi Oyun Hamuru Seti: 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
L.O.L. / Stumble Guys Lisanslı Puzzle (4 Puzzle 1 Arada): 99 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları (Kıpırdak, Baykuş vb.): 55 TL
Artemino Hikaye Kitapları: 59 TL
Goki Joy Oyuncak Şeker Arabası / Dondurma Arabası: 329 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Goki Joy Şapkalı Şık Elbiseli Manken Bebek (~30 cm): 279 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hobby Toys Çantalı Doktor Seti (11 Parça): 159 TL
Goki Joy Piknik-Kamp Partisi Oyun Setleri: 129 TL
Goki Joy Oyuncak Bebek (~22 cm): 129 TL
Goki Joy Aksesuarlı Evcil Hayvan Oyun Seti: 79 TL
Goki Joy 1:18 Uzaktan Kumandalı 4x4 Metal Araba: 799 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hot Wheels Üçlü Arabalar: 319 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Goki Joy Balon Tabancası (Işıklı, solüsyon dahil): 259 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Goki Joy Şehir Araçları (Çek bırak): 129 TL
Goki Joy Dinozor Figürlü Su Oyunu (Işıklı, pil dahil): 179 TL
Goki Joy Uzayan Boru Oyuncaklar (Işıklı): 99 TL
Hot Wheels Monster Trucks 1:70 Arabalar: 89 TL
ChildGen Kinetik Oyun Kumu (~400 g): 79 TL
Köpük Atan Flüt: 59 TL
Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası (~35x22 cm): 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Emsan Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm - ~4 L / Kızartma teli dahil): 690 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Soğan/Patates Saklama Kabı (~12 L): 199 TL
Kapaklı Desenli Pipetli Bardak (~500 ml): 27 TL
Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı (~500 ml): 20 TL
Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı (~1500 ml): 32 TL
Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı (~2000 ml): 42 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri (Süzgeç, leğen, sepet vb.): 35 TL