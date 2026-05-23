KPSS TAKVİMİ 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

2026 KPSS takviminin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca adayın gözü başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının başvuru süreçleri netleşirken, adaylar "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?", "2026 KPSS sınavı hangi tarihte yapılacak?" ve "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Genel Yetenek–Genel Kültür, Alan Bilgisi ve DHBT oturumlarına ilişkin tüm tarihler belli olurken, başvuruların ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacağı duyuruldu.
2026 KPSS takvimi belli oldu
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında 2026 yılında gerçekleştirilecek lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarının tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirtilen tarihler arasında yapabilecek.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS oturumlarına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de netleşti.
KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans başvuru süreci ise 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
Alan Bilgisi oturumları da 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS lisans takvimi
Genel Yetenek–Genel Kültür sınavı: 6 Eylül 2026
Başvuru tarihleri: 1-13 Temmuz 2026
Alan Bilgisi oturumları: 12-13 Eylül 2026
Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS ön lisans sınav tarihi açıklandı
2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS ön lisans takvimi
Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
Başvuru tarihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026
Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Lise mezunu adayların katılacağı sınav için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS ortaöğretim takvimi
Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
Başvuru tarihleri: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026
KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu da 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM takvimine göre DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS DHBT takvimi
Sınav tarihi: 1 Kasım 2026
Başvuru tarihleri: 22-30 Eylül 2026
Sonuç tarihi: 25 Kasım 2026
Adayların başvurularını, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.